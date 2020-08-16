Громкая музыка из клубов превращает ростовчанина в зомби

В Ростове громкая музыка из клубов на Левобережной будит ростовчан. Фото: соцсети

В Ростове местный житель пожаловался на громкую музыку из клуба на Левобережной.

Изо дня в день его будят хиты 90-х другие популярные песни. Особенно неприятно это слышать в три часа ночи. Горожанину надо было через пару часов вставать на смену, а уснуть он так и не смог.

- Почему музыка из клуба должна разлетаться по району с таким грохотом, неужели никому это больше не мешает? Я не хочу слушать про желтые тюльпаны, мне хочется отдохнуть и не проспать на работу, - написал автор поста.

«Вообще они тише делают только в 4 утра. И сие шумло продолжается в период с мая по октябрь, ежегодно», - поддержала еще одна подписчица.

Часть пользователей посоветовала вызывать полицию, а часть купить кондиционер и поставить качественные окна.

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