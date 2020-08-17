Ростовский аэропорт "Платов" был эвакуирован шестой раз за месяц

В Ростове очередной раз эвакуировали аэропорт "Платов". Фото: соцсети
Уже в шестой раз за текущий месяц произошла эвакуация донского аэропорта. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе аэрогавани.
Очередная эвакуация произошла вчера, 16 августа. В правоохранительные органы в 14:19 поступил звонок о том, что в аэропорту находится подозрительный предмет. В связи с этим сотни пассажиров, ожидающих вылет в Москву и Тюмень, а также регистрацию на три рейса в столицу, вывели на улицу.
Спецслужбы провели осмотр территории аэропорта, но так и не нашли ничего подозрительного. В 14:45 "Платов" уже вернулся к штатному режиму работы.
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