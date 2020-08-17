В Ростове водитель грузовика превратил иномарку в металлолом

В Ростове грузовик переехал легковушку. Фото: соцсети

В донской столице грузовик раздавил припаркованную иномарку.

Инцидент произошел около пяти часов утра 16 августа напротив остановки «Ростов-Товарный» на улице Текучева. По предварительным данным, черный Nissan был припаркован на обочине дороги в районе дома № 235. Водитель на белом небольшом грузовике марки Chevrolet не справился с управлением и наехал прямо на легковушку. Иномарка буквально сложилась пополам. Передняя часть машины попросту превратилась в металлолом.

К счастью, на момент аварии в легковушке не оказалось ни водителя, ни пассажиров и обошлось без жертв. В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.

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