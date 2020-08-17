Регоператор ГК «Чистый город»: необходимо ли оплачивать вывоз мусора за ребенка

У семей с новорожденными детьми при оплате за вывоз ТКО зачастую возникает вопрос: «Необходимо ли оплачивать услугу за младенца?». Регоператор по обращению с ТКО ГК «Чистый город» предоставляет разъяснения.

Стоимость услуги за вывоз ТКО рассчитывается из количества зарегистрированных человек в жилом помещении и не зависит от возраста жильцов.

Ошибочно мнение, что малыши не производят отходы и вообще не пользуются данной услугой. В процессе ухода за малышом расходуются памперсы, одноразовые пеленки, баночки из-под детского питания и другие детские товары.

С взрослением детей приходится избавляться от ненужной одежды и обуви, поломанных игрушек, колясок, велосипедов и прочее. Все эти вещи неминуемо попадают в контейнеры для ТКО.

- Плата за услугу для всех физических лиц, независимо от возраста, является одинаковой, - комментирует коммерческий директор ГК «Чистый город» Светлана Таможникова. – В среднем семья ежедневно выбрасывает до 5 кг мусора. Со мной согласятся многие родители, что в процессе ухода за малолетним ребенком отходов образуется даже больше, чем в процессе жизнедеятельности взрослого человека.

Регоператор обращает внимание, что количество таких отходов можно сократить, передав детские вещи, которые стали малы, «по наследству» детям своих друзей, коллег или родственников, а коллекции плюшевых игрушек, кубиков, конструкторов - в благотворительные фонды.