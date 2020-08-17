Один курьер здесь, другой там: Как журналист «Комсомольской правды» работал в службе доставки

Пробую свои силы в службе доставки

Сейчас покупки в интернете — обычное дело. Но еще десяток лет назад закупались в сети только самые смелые и продвинутые шопоголики. Однажды и мне нужно было получить покупку из интернет-магазина. Я заказал в подарок племяннику новую машинку. Бродить по дворам и искать подвал, в котором располагался местный пункт выдачи, пришлось долго. Поэтому, когда в редакции мне предложили попробовать себя в роли работника службы доставки, я согласился не раздумывая. Мне было интересно посмотреть, изменились ли за это время отделения службы доставки, и какой путь сейчас проходит посылка от отправителя до получателя.

За короткий срок я узнал, как обращаться с рохлей, что самое важное в работе курьера, почему сейчас отправить посылку можно в любую точку России, что делать, если за посылкой пришел сам Дарт Вейдер, и многое другое. Подробности: https://www.kp.ru/best/msk/sluzhba-dostavki/