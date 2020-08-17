В Ростовской области ВАЗ врезался в иномарку: пострадали двое, в том числе 14-летняя девочка

Еще двум подросткам оказали разовую медпомощь. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В поселке Целина Ростовской области ВАЗ врезался в иномарку. Авария произошла в ночь на 17 августа на пересечении улиц 7-я Линия и Транспортная.

По предварительным данным, 20-летний водитель машины «ВАЗ-21074» приехал добрался до перекрестка. Он не уступил проезд автомобилю «Фольксваген». В результате «Жигули» и иномарка столкнулись. В результате ДТП травмы получили два человека.

— Пострадали водитель «ВАЗ» и его 14-летняя пассажирка. 15-летней и 16-летней пассажиркам отечественного автомобиля оказали разовую медпомощь, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.