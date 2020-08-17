Знал, но поверил: ростовчанин стал жертвой лжесотрудника банка

По факту мошенничества завели дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Ленинского отдела полиции Ростова-на-Дону обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ему позвонил человек с московского номера, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший заявил ростовчанину, что по банковской карте, якобы, происходят сомнительные финансовые операции. Чтобы их остановить, потерпевшему необходимо продиктовать номер карты, а также секретный код из поступившего смс-сообщения.

Мужчина с точностью выполнил инструкцию, после чего с его карты списались все деньги– более 120 тысяч рублей. При этом потерпевший рассказал полицейским, что знал, что по такой схеме работают мошенники. Но в его случае звонивший был столь убедителен, что ростовчанин поверил.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.