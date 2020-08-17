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Стрелять можно: на Дону дали старт охоте на перепелов

Он продлится до осени
Иван ТимофеевИванТимофеев
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До конца октября можно охотится за перепелов. Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области

До конца октября можно охотится за перепелов. Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области

Хорошую новость для охотников озвучили в правительство Ростовской области. С 15 августа на территории донского региона разрешена охота на перепелов. Сезон закончится 31 октября 2020 года.

- Охота на перепелов разрешена на всей территории области, за исключением особо охраняемых природных территорий, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Однако количество птиц, которых можно добыть, строго ограничено. Так, на территории охотничьих угодий Ростовской области дневная норма допустимой добычи перепела составляет не более 15 особей, сезонная норма – не более 150 особей.

При этом минприроды области обратило особое внимание дончан на необходимость неукоснительного соблюдения правил противопожарной безопасности в охотничьих угодьях, а также правил обращения с огнестрельным оружием при осуществлении охоты.