На Дону пройдет патриотическая акция «Диктант победы»

В Ростовской области состоится всероссийская патриотическая акция «Диктант Победы». Она посвящена 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Присоединится к акции могут все желающие. Для этого необходимо зареге6стрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Регистрация будет доступна с 18 августа.

Сам диктант состоится 3 сентября.

- Суть акции, как говорят организаторы, – проверка знаний по истории Великой Отечественной войны в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. «Диктант Победы» планируется провести во всех 85 регионах страны. Кроме того, к акции присоединятся более 70 государств, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Всего в тесте будет 25 вопросов, что на пять больше, чем в прошлом году.

Отметим, что в прошлом году участие в «Диктанте Победы» приняли 105 819 человек, из них – 102 792 в РФ и 3 027 за рубежом. Максимальный балл (20) набрали 5 504 участника из России (5,7% от общего числа участников) и 24 человека из зарубежных стран (менее 1% от зарубежных участников). 90 лет – максимальный возраст участника, набравшего 20 баллов. 10 лет - минимальный возраст участника, набравшего 20 баллов.