Как "Умный дом" помогает избавиться от переживаний во время отпуска

Система "Умный дом" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Если вы собрались уехать отдыхать или в длительную командировку, перед вами возникнут вопросы - как защитить квартиру от воров, как обезопасить жилье от протечек и возгорания, как получить возможность видеонаблюдения за домом.

Все эти возможности предоставляет система "Умный дом". Ничего сложного в работе «Умного дома» нет. Принцип такой: по всему дому размещаются датчики, которые следят за тем – нет ли дыма, воды, закрыты ли все окна, не ходят ли по дому посторонние. Датчики передают сигнал по Wi-Fi на базовый контроллер. А тот уже выходит в интернет и связывается со смартфоном хозяина. Управлять датчиками можно через мобильное приложение отовсюду, где есть выход в мобильную сеть. Приложение это совершенно бесплатное.

Работает «Умный дом» по сети любого провайдера через Wi-Fi или по кабелю. Управлять опциями системы можно со смартфона, планшета или компьютера – через мобильное приложение либо личный кабинет.

О том, какими возможностями обладает «Умный дом» и как подключить различные опции читайте по ссылке.