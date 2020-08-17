Сеть автоматических АЗС Flash - цены на топливо вас приятно удивят

Пресс-служба ООО "Флеш Энерджи"

Кризис, вызванный пандемией covid-19, отразился и на топливном рынке. Частным трейдерам потребовалось немало времени и сил, чтобы выйти на прежний уровень цен и объемов поставки. Однако, сети АЗС Flash удается сохранять выгодные цены на топливо при его безупречном качестве.

- Ценовое преимущество удается достичь в первую очередь за счет уменьшения затрат на строительство заправочных станций, экономии на подключении к коммуникациям и оптимизации затрат на обслуживание автоматических АЗС, - рассказали нам. - Наш формат самообслуживания не подразумевает работу кассиров и операторов.

Для хранения нефтепродуктов была реконструирована нефтебаза в г.Азов, куда поступает топливо класса Евро 5 ведущих нефтеперерабатывающих заводов России, таких как: ООО «Газпром добыча Астрахань», ПАО «Газпром», Рязанский НПЗ, Саратовский НПЗ, Уфимский НПЗ группы «Роснефть». Закупая топливо большими партиями, сеть АЗС Flash осуществляет бесперебойную поставку нефтепродуктов конечному потребителю в кратчайшие сроки.

Пресс-служба ООО "Флеш Энерджи"

При этом все АЗС осуществляют работу 24/7, то есть в любое время можно приехать и заправить автомобиль удобным способом: банковской картой, наличными или при помощи мобильного приложения, в том числе «Яндекс.Заправки». А для автовладельцев, которые регулярно пользуются заправками этой сети, действует еще и специальная программа лояльности. Она представлена в мобильном приложении Flash Pay. С его помощью клиент может заправить автомобиль, не используя наличные и банковскую карту. За каждую покупку топлива пользователь Flash Pay получает бонусы, которыми впоследствии сможет оплачивать покупки. Например, за два месяца регулярного пользования Flash Pay можно бесплатно заправить полный бак: кэшбэк в виде бонусов может составлять до 2% от суммы покупки топлива.

Как оплатить топливо: картой, наличными или при помощи приложения – выбирать только вам. Какой бы способ вы не выбрали, цены на топливо вас приятно удивят.

Пресс-служба ООО "Флеш Энерджи"

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