В Ростовской области пенсионер совратил двух школьниц

В отношении шахтинца возбудили уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, в Шахтах, 56-летний мужчина попал в поле зрения правоохранителей после интима с несовершеннолетними девочками. По версии следствия, семь лет назад подозреваемый познакомился с ученицами одной из городских школ. На тот момент подросткам было по 14 лет. Мужчина пригласил девочек к себе домой и убедил их совершить действия сексуального характера. Но известно об этом стало лишь спустя годы. Тем не менее, это не стало препятствием для уголовного преследования.

Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, при обыске у подозреваемого нашли 6 фаллоимитаторов, 30 DVD-дисков и два женских подростковых платья.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Развратные действия двух и более лиц",- прокомментировал источник в правоохранительных органах региона.

Если суд признает вину мужчины, ему грозит больше 20 лет тюрьмы.