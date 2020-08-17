Делал пластику и менял отпечатки пальцев: в Ростовской области поймали киллера, скрывавшегося от следователей 10 лет

В Ростовской области задержан мужчина, много лет числящийся в розыске. Подозреваемый являлся участником так называемой Пушкинской бандитской группировки.

Как рассказала представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова, мужчина все эти годы, заметая следы, менял внешность.

Он был частым клиентом у пластических хирургов, а также срезал папиллярные узоры на пальцах рук, чтобы его не опознали по отпечаткам.

Отметим, вооруженная группа, в которую входил задержанный, с 1999 по 2011 годы совершали преступления в различных регионах страны, в том числе - и в донском крае. В нашей области бандиты собирали дань с бизнесменов. А тех, кто не хотел платить, «перевоспитывали» битами.

Задержанного в Ростовской области подозревают в бандитизме, хранении оружия, в нанесении тяжких телесных повреждений. Мужчина арестован

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростовской области пенсионер совратил двух школьниц

При обыске в квартире подозреваемого нашли игрушки для взрослых и женские платья

В Ростовской области, в Шахтах, 56-летний мужчина попал в поле зрения правоохранителей после интима с несовершеннолетними девочками. По версии следствия, семь лет назад подозреваемый познакомился с ученицами одной из городских школ.