В ростовском супермаркете "зомби" напугал покупателей

В Ростове "зомби" пугал покупателей в супермаркете. Фото: соцсети
В донской столице загримированный под зомби местный житель напугал покупателей супермаркета.
К одному из магазинов подъехала иномарка, из нее вышел молодой человек, раскрашенный декоративной косметикой под зомби. Он под видом покупателя он вошел в торговый зал и с деловым видом прошел между рядами, а затем лег на пол и стал ползать, пугая покупателей.
О произошедшем сообщили очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.
- Ростовчанин вернулся из Лондонa и почувствовал недомоганиe. Он отправился в магазин за маской, нo поход оказался необычным, - написал автор поста.
Пользователи в комментариях написали, что надо было «заходить толпой зомби».
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