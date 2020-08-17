В ростовском супермаркете "зомби" напугал покупателей

В Ростове "зомби" пугал покупателей в супермаркете. Фото: соцсети

В донской столице загримированный под зомби местный житель напугал покупателей супермаркета.

К одному из магазинов подъехала иномарка, из нее вышел молодой человек, раскрашенный декоративной косметикой под зомби. Он под видом покупателя он вошел в торговый зал и с деловым видом прошел между рядами, а затем лег на пол и стал ползать, пугая покупателей.

О произошедшем сообщили очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.

- Ростовчанин вернулся из Лондонa и почувствовал недомоганиe. Он отправился в магазин за маской, нo поход оказался необычным, - написал автор поста.

Пользователи в комментариях написали, что надо было «заходить толпой зомби».

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