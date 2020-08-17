В Ростове двое парней устроили себе опасные развлечения

В Ростове двое экстремалов устроили себе опасные развлечения. Фото: соцсети

В донской столице двое любителей экстрима решили устроить себе опасные развлечения.

Молодые люди забрались на вбитые в землю возле водоема сваи. Все это они проделали без страховки, рискуя в любой момент рухнуть вниз и получить различные травмы. Экстремалов сфотографировали очевидцы и опубликовали снимки в одном из городских пабликов соцсети.

- У ростовчан риск в крови, - написал автор поста.

Пользователи в комментариях раскритиковали этот поступок.

«Это слабоумие и отвага. У детей инстинкт самосохранения еще не развит», - высказал свое мнение один из комментаторов.

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В социальных сетях назвали увиденное тестом на доверие.

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