В Таганроге двое детей выпали из окна шестого этажа

В Ростовской области двое детей погибли после падения шестого этажа Фото: "КП" Архив

В Ростовской области двое малолетних детей выпали из окна и погибли.

Следователям удалось выяснить, что одному из детей было два года, другому - три, они 17 августа остались дома без присмотра родителей и облокотились на москитную сетку. В результате этого оба мальчика выпали из окна шестого этажа. Один из малышей скончался на месте происшествия, его брата с различными травмами доставили в больницу, но врачам так и не удалось его спасти. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования уголовного дела, - сообщили в следственном комитете Ростовской области.

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