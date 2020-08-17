Ростовчанка лишилась "дьявольской" суммы денег после звонка злоумышленника

В Ростове еще одна ростовчанка лишилась денег после разговор с лжесотрудником банка Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростове разыскивают подозреваемого в совершении кражи.

В местный отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что ей на телефон позвонил молодой человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сказал ей, что по ее счету происходят какие-то сомнительные махинации, которые выглядят как попытки списания денег. Чтобы их остановить злоумышленник попросил все данные банковской карты и секретный код из смс. Испугавшись за свои сбережения, ростовчанка выполнила все инструкции и в этот же момент с ее счета списалась сумма в размере 666 тысяч рублей. Женщина пояснила, что видела профилактические ролики и знала, что сотрудники банка не звонят клиентам с предложением обезопасить электронный счет, однако растерялась и поверила телефонному мошеннику.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Со счета мужчины списали крупную сумму денег.

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