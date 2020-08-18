Вероятные маршруты легкого метро назвали в Ростове

В Ростове назвали примерные маршруты легкого метро Фото: "КП" Архив

В Ростове назвали примерное расположение линий рельсового пассажирского транспорта.

По словам замглавы администрации Константина Солонского, наиболее перспективным является маршрут через Текучевский мост, а не проспект Стачки, как планировалось раньше. Он считает, что маршрут не будет сокращать пассажиропоток на проспекте Стачки.

Как сообщает портал 1Rnd, есть вероятность появления еще одного маршрута, который будет пролегать с Юга на Север. Транспорт пойдет через Ворошиловский, Нагибина и Северный микрорайон.

А также, может появиться маршрут через Театральную площадь. В настоящее время идет подготовка необходимых документов.

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