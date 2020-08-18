Внучка легендарного ростовского пивовара отметила 90-летний юбилей

Фото: «Пивзавод «Южная Заря 1974»

14 августа внучка известного на Юге России пивовара Эрнеста Профета Ирина отметила 90-летие. Именинницу поздравил филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Пивзавод «Южная Заря 1974».

Будучи одним из собственников завода, основанного в 1874 году, дедушка Ирины Владимировны Эрнест Профет развивал пивоварение на Дону. В 1920-х годах предприятие работало под названием «Заря». Позже производство перенесли из центра, а в 1974 году был построен завод «Новая Заря». Сейчас легендарное предприятие работает под названием «Пивзавод «Южная Заря 1974».

Завод давно сотрудничает с Ириной Владимировной. Так, она подарила музею предприятия фотографии и вещи Эрнеста Профета.

Завод не забыл про Ирину Профет и в день ее рождения. Сотрудники навестили женщину и поздравили ее новинками компании. Женщина оценила подарок.

— Спасибо заводу за поздравления, всегда рада нашим встречам. Интересно было попробовать новинки, мне понравились. Могу сказать, что в магазинах покупаю продукцию только нашего завода, — поблагодарила Ирина Владимировна.

Имениннице рассказали о последних сортах и инновациях в производстве. При этом все согласились, что современный успех зависит от достижений прошлых поколений.

Компания собирается и дальше поддерживать общение с внучкой легендарного пивовара.