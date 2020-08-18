Актриса Кристина Поли попытается спасти свою жизнь в образе ростовской модели

Актриса Кристина Поли. Фото: сайт "Кино-театр"

Восходящая звезда российского кино Кристина Поли предстанет для себя в новом образе. Ранее молодая актриса уже демонстрировала свои таланты во многих популярных сериалах и фильмах, некоторые из которых по достоинству оценили зрители. На этот раз ей предстоит куда более сложная задача - на экране Кристина попытается спасти свою жизнь, хотя изначально планировалась невинное приключение.

Федеральный канал ведет съемки захватывающего сериала, в котором участников реалити шоу втягивают в смертельно опасную авантюру. Среди них и актриса Кристина Поли. Она сыграет роль модели из Ростова-на-Дону. Помимо нее в проекте участвуют Алексей Чадов, Игорь Верник и Александра Бортич.

По сюжету 16 участников шоу претендуют на главный денежный приз — 1 миллион евро. На вертолетах их доставляют в дикую местность - Сибирь, Западный Саян. Непроходимые леса и удивительный, первозданный ландшафт. Однако с каждым новом испытанием участникам становиться понятно, что игра заходит слишком далеко, и постепенно невинное шоу превращается в борьбу за выживание.