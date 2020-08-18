ГК «Чистый город» пресёк незаконный оборот стройотходов в донской столице

Фото: ГК «Чистый город»

На улице 2-я Спасская в Первомайском районе донской столицы предприимчивые ростовчане организовали незаконный бизнес по приему строительных отходов. Данный факт зафиксировал экоконтроль регионального оператора ГК «Чистый город».

Желающие избавиться от строительного мусора машинами свозили его на пустыри за частным сектором, где незаконные предприниматели показывали, куда их можно сгрузить. Менее чем за час регоператором было выявлено 5 фактов сброса боя кирпича, бетона и плит на почву.

Как видно из фотоматериалов, строительный мусор, загрязненный грунт сбрасывали прям на незащищенную почву. Затем бульдозером отходы перемещали в овраги, чтобы скрыть их от людских глаз.

По данным фактам регоператором направлено письмо в административные органы.

- Комитет по охране окружающей среды администрации г. Ростова-на-Дону оперативно отреагировал на наше обращение. Виновных привлекли к административной ответственности и заставили очистить территорию, на которой осуществлялись сбросы отходов, - рассказали в отделе экоконтроля ГК «Чистый город».

Напомним, за незаконное размещение стройотходов, согласно КоАП РФ, нарушителям грозит штраф: для юридических лиц – до 600 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 60 тысяч рублей и для граждан – до 6 тысяч рублей.