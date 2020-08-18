Виктор Гончаров: Регион не просто нарастил производство сельхозпродукции, но и вышел на первые места по показателям АПК

Виктор Гончаров. Фото: правительство РО

Сегодня можно с уверенность сказать, что Россия самостоятельно обеспечивает себя самыми необходимыми продуктами питания. К такому выводу пришли в министерстве сельского хозяйства по итогам шестилетнего продовольственного эмбарго, введенного указом президента России еще в 2014 году. Министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев отметил, что за этот период сектор агропромышленного комплекса показал уверенное развитие, активно наращивается экспортный потенциал всей отрасли.

- За последние шесть лет Россия снизила импорт продовольствия на треть - подчеркнул глава федерального аграрного ведомства. - Уверенное развитие АПК и самообеспеченность по многим показателям позволили сменить парадигму развития с импортозамещающей модели на экспортноориентированную, - заявил Патрушев.

Не остались в стороне и региональные власти: в минсельхозпроде Ростовской области также подвели промежуточные итоги осуществления на Дону программы замещения импортных продовольственных товаров. Согласно официальной статистике, регион обеспечивает себя необходимым продовольствием более чем на 90%.

- За прошедшие пять-шесть лет Ростовская область не просто нарастила производство сельхозпродукции, но и вышла на первые места по ключевым показателям АПК и стала лидером по агроэкспорту в стране, –прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

- На сегодняшний день объем агроэкспорта из Ростовской области составил 10350,5 тысячи тонн сельхозпродукции на сумму более 2,8 млрд долл. США. Достижению подобных показателей во многом способствовали меры господдержки на федеральном и региональном уровне, которые находятся на личном контроле губернатора области.

Наилучшие показатели в донском регионе наблюдаются среди зерна, урожай которого обеспечивает область на 405%, яиц - 123%, молоком и молокопродуктами – 98,9%, мясом, мясопродуктами овощами и продовольственными бахчевыми культурами – более 87 %, картофелем – 83,3%.

Традиционно для нашей области все больше набирает обороты производство зерновых культур. За последние шесть лет эмбарго показатели выросли почти на 30%. Позитивная динамика наблюдается и в других отраслях агропромышленного комплекса. Например, производство молока выросло на 1,6%. Такой же тенденция относится и к сливочному маслу, а также – к сырным продуктам.

- Существенный вклад в эту позитивную динамику сделало одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий региона – «Семикаракорский сыродельный комбинат», который за последние несколько лет увеличил мощности с 70 тысяч до 190 тысяч тонн в год, - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Константин Рачаловский.

- Также был создан ряд новых малых предприятий. Например, 2016 году открылся сырзавод «Егорлык Молоко», который производит мягкий камамбер, моцареллу, традиционный бри и рикотту. Предприятие постоянно расширяет ассортимент продукции.

В 2020 году "молочная" отрасль продолжает показывать высокие результаты. Фото: правительство РО

В 2020 году "молочная" отрасль продолжает показывать высокие результаты. За первые шесть месяцев этого года, в сравнении с таким же отрезком времени прошлого, донские предприятия на 20,8% увеличили производство сыра, сливочного масла - на 34,8%, творога - на 20,6%, молока для детского питания, - на 5,9 %.

Важно сказать и про тепличные овощи. С 2014 по 2019 год показатель вырос на порядок: с 33,3 тысячи до 62,4 тысячи тонн. Интересно, что толчок в развитии выращивания овощей дало создание комплекса ООО "Донская усадьба". На сегодняшний день воплощены в жизнь первые два этапа масштабного проекта. Комплекс расположится на площади почти в 15 гектар, а весь объем инвестиций равен 4,2 миллиарда рублей. Нельзя забыть и о новых рабочих местах - на предприятии будут трудиться 320 сотрудников.

На Дону динамично развивается и производство овощей. Фото: правительство РО

По данным донского минсельхозпрода, есть позитивные тенденции и в плодоводстве. По итогам прошлого года сбор фруктов и ягод в донском регионе оказался на 21% выше, чем в 2014 году. Отрасль продолжает развиваться – в 2019 году компании «Дары садов» и «Дон-Агро» разбили в Цимлянском районе новый сливовый сад общей площадью 186 га, на которых были высажены более 150 тыс. саженцев. Здесь же действует уникальный и единственный в России цех по производству чернослива.

В целом, как отметили на совещании в минсельхозе России, действие ограничительных мер дало импульс развитию агропромышленного комплекса страны, способствовало притоку инвестиций, созданию дополнительных рабочих мест как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях.