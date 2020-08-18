Автоледи на иномарке сбила мотоциклиста

В Ростове автоледи сбила мотоциклиста. Фото: соцсети

В Ростове случилась авария с участие иномарки и мотоцикла.

Инцидент произошел еще 17 августа около половины восьмого утра на улице Уланской в районе дома №9. 32-летняя автоледи на Kia Rio ехала по улице Вавилова, и не доехав до перекрестка, она стала поворачивать налево. Но девушка не заметила, что в этот момент к ней опасно приблизился мотоцикл "Омакс". В результате иномарка врезалась в мотоцикл.

- В результате ДТП пострадал 34-летний мотоциклист, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - С травмами мужчину госпитализировали.

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