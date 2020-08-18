В Ростове такси протаранило припаркованный тягач

В Ростове таксист протаранил тягач. Фото: соцсети

В Ростове произошло ДТП с участием автомобиля такси и тягача.

Авария случилась 17 августа около шести часов утра на улице Черевичкина в районе дома № 89. 67-летний водитель на иномарке Renault Logan ехал по дороге, но не справился с управлением и врезался в припаркованную Scania под управлением 31-летнего шофера. От сильного удара легковушка отлетела в дерево.

- В аварии таксист получил травмы. Его госпитализировали, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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