В ростовском парке развлечений нашли опасные для жизни детей аттракционы

За небезопасное управление аттракционами штраф заплатит ростовский бизнесмен Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице после проведенной прокурорской проверки были обнаружены опасные для жизни детей карусели.

В парке имени Николая Островского в Первомайском районе бизнесмен не потрудился обеспечить безопасность при работе аттракционов. Никто не проводил ежедневную проверку конструкций, а также отсутствовал журнал учета ежедневного допуска аттракционов. Кроме того, не был даже назначен человек, ответственный за безопасную работу каруселей.

- Дети получали услуги ненадлежащего качества. Они создавали угрозу безопасности их жизни и здоровья, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Нарушитель был привлечен к ответственности и оштрафован. Также от него потребовали устранить нарушения.

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