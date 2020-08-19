Выдачу автокредитов с господдержкой в 1,5 раза увеличил ВТБ

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Свыше 15 тысяч автомобилей в рамках госпрограммы поддержки автокредитования приобрели клиенты ВТБ по итогам семи месяцев текущего года. Как рассказали в банке, это на 50% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Общая сумма сделок превысила 8,7 млрд рублей. Причем с апреля по июль темпы льготного кредитования ускорились: только за это время автолюбители провели более 10 тысяч сделок на 5,8 млрд рублей.

- Обновленная программа сыграла решающую роль в восстановлении спроса на автомобили во время пандемии, - рассказал начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. - В июне перечень граждан, подпадающих под ее условия, был существенно расширен, что напрямую отразилось на результатах: мы фиксируем рост числа сделок в 2,6 раза по сравнению с июнем-июлем прошлого года. Рассчитываем, что в текущем виде программа будет способствовать дальнейшему восстановлению спроса на новые автомобили и существенно поддержит как граждан, так и отрасль автопроизводителей.

Так, с 1 июня действие программы расширено на три новые категории: клиентов с одним ребенком, работников медицинских организаций и на граждан, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство.

Известно, что чаще всего в рамках льготного кредитования автомобили покупают семьи с детьми. Среди марок, которые приобретают по льготным условиям, по-прежнему самыми популярными остаются модели LADA (58%) и Hyundai (18%). А с начала года средний чек кредита в рамках программы вырос на 12% – до 590 тысяч рублей в июне-июле.

К слову, оформить кредит на покупку автомобиля в ВТБ можно по ставке от 2% годовых. В рамках госпрограммы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. Максимальная стоимость не должна превышать 1,5 млн рублей, возможные для покупки марки: Lada, УАЗ, ГАЗ, Kia, CHEVROLET NIVA, Volkswagen, Skoda, Hyundai и Renault. Первоначальный взнос составляет от 10% от стоимости автомобиля. Максимальный срок кредита - 60 месяцев.

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