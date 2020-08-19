Алексей Логвиненко: «В этом году Ростов уже стал другим — чище и зеленее»

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что в ближайшие пять лет в городе будут высажены минимум 15 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников. Фото: rostov-gorod.ru

Алексей Логвиненко в интервью «Коммерсантъ-Юг» рассказал об экологических проектах, реализуемых в городе. По его мнению, ростовчане видят, как сильно меняется донская столица — становится более ухоженной и гостеприимной.

- Люди видят разницу между «было» и «стало». В этом году город стал другим. Стал чище. Мы поменяли подходы к озеленению: впервые за долгие годы на клумбах появились тюльпаны. Изменили порядок вырубки деревьев. Теперь, чтобы снести здоровое дерево, нужно заплатить за саженец нового, его высадку и трехлетнее содержание. Дорого, но иначе мы ситуацию не переломим, - уверен Логвиненко.

При этом городские власти стали привлекать подрядчиков по озеленению на более длительный срок, чем ранее. Теперь вместо одного года сотрудничество рассчитано на трехлетний период. Благодаря этому подрядные организации могут уверенно и методично готовится к запланированным работам — например, закупать саженцы не опасаясь проиграть в предстоящем муниципальном конкурсе, заявил градоначальник.

Кроме того, Алексей Логвиненко обозначил планы по благоустройству Ростова на ближайшее будущее. Он сообщил, что уже осенью в городе появится много хвойных растений. Но это — только начало новой программы по масштабному озеленению.

- Если говорить о планах на 2020–2025 годы, то есть на период полномочий седьмого созыва гордумы, то за это время мы намерены высадить в Ростове минимум 15 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников. Подчеркну - это нижняя планка, мы будем стремиться к более высоким показателям. В нынешнем году планируется завершить создание восьми пешеходных зон, а до 2023 года в городе появятся еще восемь новых бульваров и аллей, - поведал о предстоящих преобразованиях сити-менеджер Ростова.

Помимо этого, готовится к отрытию еще один перспективный городской экомаршрут — уже в следующем году будет открыта «первая миля» линейного экологического парка «Темерник». Созданию этой рекреационной зоны ждут тысячи ростовчан.

Также, как отметил Алексей Логвиненко, в планах есть создание парка им. 70-летия Победы в «Суворовском». При этом градоначальник пояснил, что парки и аллеи не являются основными местами притяжения жителей Ростова и это следует понимать.

- Дворы — вот что заботит всех нас особенно. Мы будем продолжать заниматься их благоустройством, но для этого необходимо выполнить важную программную задачу — провести глобальную инвентаризацию всех дворов многоквартирных домов в Ростове, чтобы выявить те из них, которые нуждаются в обновлении, и провести там соответствующие работы. В том числе отремонтировать за пятилетний период не менее 400 детских площадок, - резюмировал глава администрации донской столицы.