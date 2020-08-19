Букмекеры назвали «Динамо» фаворитом матча с «Ростовом»

По мнению экспертов, у москвичей больше шансов выиграть игру 3 тура чемпионата России. Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

Эксперты прогнозируют ничью в матче «Динамо» — «Ростов». По данным сайта «Букмекеры.рф», ни одна из команд не отметится голом на игре 3 тура чемпионата России.

Чуть более высоко букмекеры оценивают шансы «Динамо». По итогам последних шести матчей в Премьер-Лиге москвичи одержали четыре победы и потерпели одно поражение. При этом на домашнем поле они выиграли лишь раз за пять предыдущих матчей. По два раза «бело-голубые» проигрывали и сыграли вничью.

За восемь последних матчей в РПЛ на счету «Ростова» одна победа, три поражения и четыре ничьи. На выездных матчах «желто-синие» не проигрывают. Однако и забивали ростовчане не часто — в трех играх счет составил 0:0.

По мнению букмекеров, наиболее вероятна ничья. Эксперты считают, что еще один возможный результат – победа Динамо со счетом 1:0.