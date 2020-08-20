Роботов для выплат по клиентским обращениям подключает ВТБ

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Пилотный проект по использованию роботов при работе с обращениями клиентов продолжает ВТБ. Теперь они не только принимают решения по заявкам, но и самостоятельно осуществляют выплаты.

- Мы стали использовать роботов для рассмотрения обращений клиентов в прошлом году, - сообщила руководитель департамента по работе с обращениями клиентов ВТБ Ольга Мамедова. - На первом этапе роботы могли закрывать только некоторые этапы работы с заявками. Теперь мы можем говорить о том, что в части обращений они заменили людей и обеспечивают полный цикл рассмотрения самостоятельно от начала и до конца. На сегодняшний день роботы обрабатывают от 15 до 20% всех финансовых обращений клиентов банка.

Так, благодаря новому функционалу каждый клиент ВТБ, чей вопрос полностью рассматривается роботом, сможет получать деньги в день обращения в случае принятия положительного решения по его заявке.

Известно, что еще до начала работы с обращением робот выгружает из систем-источников информацию, выписки, документы, которые необходимы сотруднику для проведения расследования и принятия решения. Он анализирует имеющиеся данные на предмет их соответствия прописанным сценариям, и при выявлении такого соответствия предлагает сотруднику на подтверждение уже итоговое решение или принимает его самостоятельно.

В итоге, менее чем за один день роботы обеспечивают полный цикл рассмотрения и выплаты. Но самостоятельно они могут принимать только положительные решения по обращениям клиентов, в других случаях сотрудники проводят дополнительный анализ. В банке говорят, что обновленный функционал роботов по таким обращениям позволит до ста процентов увеличить долю клиентов, которые получают выплату в день обращения.

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