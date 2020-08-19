В Пролетарском районе Ростова появятся новые пешеходные зоны

В Ростове появятся новые пешеходные зоны Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Власти пообещали жителям Пролетарского района города новые пешеходные зоны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В соответствии с решением коллегии администрации города по созданию в Ростове-на-Дону десяти пешеходных зон на территории Пролетарского района ведутся работы по реализации проектов благоустройства двух пешеходных зон и проектированию одной, - говорится в сообщении.

Обустройство одной из обещанных пешеходных зон уже практически завершено, там осталось только высадить деревья. Она располагается в районе жилых домов № 75/3-75/5 по проспекту 40-летия Победы. Высадка деревьев запланирована на осень. Кроме того, до конца августа будет разработана проектно-сметная документация по созданию еще одной пешеходной зоны также на проспекте 40-летия Победы, но на участке в районе экопарка «Вересаево».

Кроме того, спортивные площадки для пляжного волейбола и пляжного футбола, воркаута, теннисные столы, уличные спортивные тренажеры, зоны отдыха с детскими игровыми комплексами появятся до 10 октября на пляже Зеленого острова.

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Предварительные варианты уже появились в сети.

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