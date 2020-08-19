В Ростове 17% заведений общепита не смогли пережить пандемию

В Ростове после пандемии смогли возобновить работу только 83% кафе Фото: "КП" Архив

В донской столице после пандемии работу возобновили только 83% заведений общепита. Стоит отметить, что 17% не смогли пережить коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- По состоянию на 19 августа 2020 года из 1935 объектов общественного питания, зарегистрированных на территории города Ростова-на-Дону, возобновлена работа 1606 кафе и ресторанов. Это 83,0% от их общего числа, - говорится в сообщении.

Начальник управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов заметил, что, если учитывать перерыв в работе в пять месяцев, то это еще очень хороший показатель.

Владельцы неоткрывшихся кафе рассказали, что стало причиной "гибели": утрата ликвидности или возможности платить по своим обязательствам, а также неуступчивость собственников арендуемых помещений. Кроме того, ряд объектов еще не открылись из-за действующих ограничений, это касается точек общепита в торговых центрах.

Но многие даже открывшиеся кафе и рестораны испытывают неудобства из-за введенных Роспотребнадзором требований.

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