Ростовские гандболистки вышли в финал Кубка России

"Ростов-Дон" вышел в финал Кубка России Фото: "КП" Архив

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» прорвался в финал Кубка России.

Решающая встреча гандболисток состоялась на территории спорткомплекса «Игровой» в Москве. Об этом сообщили в пресс-служба команды сегодня, 19 августа.

«Ростов-Дон» уверенно обыграл в первом матче «Финала четырех» Кубка России краснодарский клуб «Кубань». Игра закончилась со счетом 37:25 в пользу ростовчанок. Наибольшее число голов на счету Юлии Манагаровой - семь.

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