В Ростове планируют сделать бесплатной пересадку между автобусами

В Ростове могут ввести пересадочные талоны Фото: "КП" Архив

Ростовская администрация запланировала сделать для горожан бесплатную пересадку между автобусами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Таким образом власти хотят показать ростовчанам, что общественный транспорт привлекательнее собственного. В особености во время длительных поездок с пересадками на разные маршруты. Если такая система все-таки будет введена, то платить в новом автобусе после пересадки будет не нужно.

- Мы планируем ввести проездные пересадочные билеты, которые позволят пассажирам избежать лишних трат, - сообщил глава администрации Ростова-на-Дону в Ростовской области Алексей Логвиненко.

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