Ростовчане возглавили рейтинг любящих семечки городов

Ростовчане стали первыми по любви к семечкам Фото: "КП" Архив

Ростов-на-Дону стал первым в рейтинге городов, где местные жители имеют страсть к щелканью семечек. Соответствующее исследование провели аналитики агентства Zoom Market.

Среди россиян был проведен опрос, в котором поучаствовали 2 400 человек. Респонденты должны были ответить всего на два вопроса - любят ли они семечки и при каких обстоятельствах их едят? По итогам опроса лидерами по любви к семечкам в стране стали Ростов-на-Дону, Краснодар и Москва. Далее располагаются Иваново, Тамбов, Челябинск, Симферополь, Пермь, Уфа, Воронеж, Саратов, Астрахань, Волгоград, Самара, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Наибольшее число опрошенных, а именно 74%, любят лакомиться семечками дома. Еще около четверти респондентов едят их на улице. И только 2% употребляют их на работе.

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