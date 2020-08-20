Ростовчанка стала победительницей чемпионата России по тяжелой атлетике

Ростовчанка заняла первое место на чемпионате России по тяжелой атлетике. Фото: министерство спорта РО

Ростовская спортсменка Кристина Соболь заняла первое место на чемпионате России по тяжелой атлетике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства спорта.

Спортивное мероприятие проходит среди мужчин и женщин в городе Грозном. Он закончится 24 августа, в чемпионате участвуют пять спортсменов из Ростовской области.

- Кристина Соболь, которая выступала в весовой категории 49 килограммов, завоевала золотую медаль. Она выполнила рывок на 82 килограмма и толчок на 93 килограмма и набрала в сумме 175 килограммов, - сообщили в ведомстве.

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