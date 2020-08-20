Капитан ФК «Ростов» может перейти в «Сочи»

Ожидается, что Ивелин Попов покинет клуб уже летом. Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

Капитан ФК «Ростов» Ивелин Попов может перейти в «Сочи». О возможном трансфере полузащитника сообщает «Чемпионат».

По данным издания, в настоящее время клубы ведут переговоры. 32-летний полузащитник Ивелин Попов может перейти в сочинский клуб уже в летнее трансферное окно.

Слухи подогревает и тот факт, что Попов не вышел на поле 19 августа. Хавбек не попал в заявку «Ростова» на матч с «Динамо».

Полузащитник Ивелин Попов начал клубную карьеру в болгарском клубе «Литекс». С 2012 года хавбек играет за российские клубы. В «Ростов» Попов перешел в 2019 году из московского «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах чемпионата России, но не отметился результативными действиями.