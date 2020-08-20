Джинсы клеш и серьги-сердечки: ростовчанку Анастасию Костенко высмеяли за стиль из 90-х

Большинство поклонников высоко оценили стиль Анастасии. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Ростовчанка Анастасия Костенко не перестает удивлять подписчиков модными образами. Девушка всегда выбирает необычную одежду и прически. Однако такая оригинальность не всегда приходится по вкусу ее поклонникам.

На днях ростовчанка продемонстрировала в «Инстаграме» новый «лук». Анастасия надела джинсы клеш, разноцветные кофту и туфли. Яркий наряд она дополнила необычным украшением – серьгами в форме сердца. Получился немного «ретро» образ, который очень подошел ростовчанке.

Но не всем понравился оригинальный подход Анастасии. Некоторые посчитали одежду и украшения старомодными и безвкусными. Подписчиков насмешили необычные серьги и джинсы клеш: «Какие-то джинсы из далеких 90-х», «Джинсы клеш снова в моде?», «У меня к джинсам нет вопросов, но вот серьги-сердечки!»

Большинство же высоко оценили стиль Анастасии. По мнению поклонников, джинсы подчеркнули точеную фигуру Анастасии, а серьги сделали образ интересным.

— Самая красивая девушка - в центре! Остальные меркнут на фоне Насти! — написал один из комментаторов.