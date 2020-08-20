Должность занял Василий Кузьменко. Фото: батайск-официальный.рф

В Батайске назначили нового главного архитектора. Должность занял Василий Кузьменко, сообщили в администрации города.

Ранее Кузьменко возглавлял управление архитектуры и градостроительства администрации Новочеркасска. В 2017 году его обвинили в превышении должностных полномочий. Следствие посчитало, что Кузьменко незаконно выдал разрешение на реконструкцию здания бывшей столовой. После ремонта туда должны были заселиться дети-сироты. Объект сдали в эксплуатацию при том, что имелись нарушения. По данным СМИ, статью в итоге переквалифицировали на «Халатность». Кузьменко назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч.

До Кузьменко начальником управления по архитектуре и градостроительству Батайска был Дмитрий Котков. О его профессиональных планах пока ничего неизвестно.