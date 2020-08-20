В Ростове столкнулись сразу пять иномарок

В Ростове в аварию попали сразу пять автомобилей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице произошла массовая авария с участием пяти автомобилей.

Инцидент произошел сегодня, 20 августа, около часа дня в переулке Днепровском. По предварительным данным, водитель иномарки Hyundai Accent не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутные Datsun, Kia, Nissan и Skoda.

В аварии пострадала девушка, пассажирка Hyundai. Ее госпитализировали приехавшие к месту происшествия медики скорой помощи. Пострадавшую доставили в местную больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Среди людей пострадавших нет.

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