В донском регионе разрешили провести линейки 1 сентября

В Ростовской области проведут линейки 1 сентября Фото: "КП" Архив

В Ростовской области разрешили проведение торжественных линеек на 1 сентября.

Мероприятия состоятся, но в них примут участие только первоклассники и выпускники. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

- 1 сентября - радостное событие для всех, и мы хотим сделать всё возможное, чтобы всё получилось. Мы разрешим нашим школам проводить линейки традиционные с участием первоклассников и выпускников. Каждая школа самостоятельно определится, в зависимости сколько таких детей, - отметил Василий Голубев.

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