Умный дом, 3D-селфи и световое шоу: в Ростове пройдет фестиваль идей и технологий Rukami

Фото предоставлено Оргкомитетом фестиваля Rukami

С 5 по 6 сентября в Ростове-на-Дону пройдет фестиваль идей и технологий Rukami. Это один из ключевых проектов Кружкового движения НТИ по популяризации технического творчества. Участники фестиваля смогут попробовать себя в 3D-моделировании, программировании, робототехнике и дизайне.

Фестиваль пройдёт в новом гибридном формате. Мероприятия будут организованы как на онлайн, так и на офлайн-площадках.

В течение двух дней, с 10:00 до 18:00, состоятся более 70 мастер-классов. Занятия в прямом эфире проведут педагоги и наставники кружков технического творчества, преподаватели вузов и колледжей, просто мейкеры-энтузиасты.

Они научат участников основам робототехники, программированию в Minecraft и Python. Всем желающим покажут, как собрать умный дом и машину Голдберга. На фестивале расскажут о нейросетях, нано-аквапонике и альтернативной энергетике.

Фестиваль пройдет в Ростове-на-Дону впервые, и организаторы готовят массу сюрпризов. Участников фестиваля ждет зажигательное выступление кавер-группы и зрелищное световое шоу. Кроме того, на центральной площадке в коворкинге «Рубин» все желающие смогут сделать 3D-селфи.

В рамках фестиваля пройдет «ТехноХакатон» для школьников от 12 до 17 лет. Юные изобретатели попробуют силы в пяти категориях: «Art» — проекты на стыке науки и искусства, «Tech» — робототехника и новые технологии, «Fun» — VR и игровое обучение, «IT» — проекты в области программирования, «Bio» - проекты в области биотехнологий и нейротехнологий».

— Rukami — это не просто мероприятия для привлечения внимания к техническому творчеству и занятиям в кружках. Мы хотим создать сообщество талантливых людей, чьи идеи и разработки будут важны для отраслей, которые в ближайшие 20 лет могут стать основой экономики, — рассказала программный директор фестиваля в Ростове-на-Дону Вера Гвоздева.

Участие в фестивале бесплатно! Регистрация на событие уже началась на сайте https://rukami.firon.org