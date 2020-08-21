Жители Новошахтинска запечатлели смерч в нескольких шагах от себя

Жители Ростовской области сняли на видео пронесшийся мимо смерч. Фото: соцсети
В Ростовской области местные жители сняли на видео пронесшийся мимо них смерч.
Инцидент произошел в городе Новошахтинске, неподалеку от супермаркета "Лента". Дончане стояли на остановке в ожидании транспорта, как вдруг прямо мимо них пронесся вращающийся столб пыли.
Кто-то из местных жителей успел достать телефон и запечатлеть природное явление. На кадрах опубликованных в одном из городских пабликов соцсети видно, как столб пыли, вращаясь проносится мимо, а затем рассеивается. К счастью, во время такого мини-смерча никто не пострадал.
Пользователи социальной сети отметили, что пыльные смерчи в последнее время зачастили на территорию Ростовской области.
- В Таганроге видела своими глазами, 7 июля, день был невыносимо жаркий и часов в пять вечера смерч, - рассказала одна из дончанок.
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Это природное явление на Дону встречается очень редко.
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