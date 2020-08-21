Гандболистки «Ростов-Дона» в шестой раз подряд завоевали кубок России

В финале ростовчанки обыграли ЦСКА со счетом 29:26. Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон».

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» в шестой раз подряд завоевали Кубок России. 20 августа ростовчанки встретились в финале с ЦСКА.

Счет открыл московский клуб. Экс-игрок «Ростов-Дону» Марина Судакова забросила мяч точным броском с правого края. Однако спустя минуту дончанки забили гол аналогичным способом.

Спустя 12 минут матча ЦСКА увеличил отрыв до четырех мячей. Тогда тренер Амброс Мартин сделал две замены в центре: вместо Бобровниковой и Макеевой в игру вступили Сень и Лагерквист. Вместо Калининой на ворота встала Габисова. «Ростов-Дон» начал сокращать отставание.

В начале второго тайма счет сравняла Сень. После гола Вяхиревой команда вышла вперед сос четом 19:18. Решающим стал бросок Кожонарь на 45-й минуте матча. На 57-й минуте голкипер Калинина забила в ворота ЦСКА еще один мяч. К концу игру ростовчанки перехватили преимущество.

ГК «Ростов-Дон» обыграл ЦСКА со счетом 29:26. Команда стала двенадцатикратным обладателем трофея турнира.