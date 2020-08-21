В Ростове почти за миллиард рублей продают здание речного вокзала

Здание бывшего речного вокзала. Фото: сайт по продаже недвижимости

В Ростове выставили на продажу здание речного вокзала, которое сейчас многие знают, как ТРК "Тихий Дон". Продавец планирует выручить за сделку порядка 800 миллионов рублей. Объявление разметили на одном из сайтом по продаже недвижимости.

Центр располагается на Береговой 10. Общая площадь - 8127 квадратных метров. Цена за один квадрат - 98 437 рублей.

В описании объекта сказано, что комплекс состоит из двух частей, куда входит 3-этажное здание в виде платформы, а также 11-этажное офисное постройка, что изначально было гостиницей. Кроме того, весь комплекс является объектом архитектурного надзора и во все времена был визитной карточкой южной столицы.

Земельный участок - более 14 тысяч квадратных метров. Также продавец отдает служебную парковку и стоянку для клиентов.