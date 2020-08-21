Ростовчане останутся без воды: рассказываем где и когда

Фото: архив "КП-Ростов"

В Ростове-на-Дону планируют отключить воду в нескольких домах Западного района и Военведа. Временные неудобства связаны с заменой оборудования. Об этом сообщили на сайте "водоканала".

С 9:00 25 августа по 6:00 26 августа отключат холодную воду по адресам: улица Тимошенко – улица Дебальцевская – улица Таганрогская – улица Авиамоторная – улица Оганова. Придется потерпеть и жителям, дома которых расположены в границах улицы Оганова: от улицы Тимошенко до Особенной.

Кроме того, неудобства затронут СНТ «Мир», СНТ «За дружбу», СНТ «Спутник», СНТ «Октябрь», СНТ «Братство».

Также 26 августа с 8 утра ровно на сутки отключат холодную воду в домах, расположенных по адресу: от проспекта Стачки - улица Зорге – улица 2-я Краснодарская – улица Малиновского – переулок Красноярский.

Кроме того, в это время воды не будет в домах от улицы 30 лет Октября – улица Пескова – улица Машиностроительный до проспекта Стачки.

Неудобства придется терпеть из-за замены запорной арматуры диаметров в 400 мм.