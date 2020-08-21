«Научите Настю одеваться»: ростовчанку Костенко и ее мужа раскритиковали за «колхозный» стиль

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко обычно не реагируют на критику. Фото: instagram.com/tarasov23/

Ростовчанка Анастасия Костенко и ее супруг Дмитрий Тарасов в очередной раз подверглись критике подписчиков. Пользователи сети снова остались недовольны внешним видом звездной пары.

Фото с дочкой Миланой в этот раз выложил Тарасов. Сам футболист надел оранжевую толстовку, шорты и кроссовки. Для девочки пара снова выбрала необычный наряд — классический тренч, кроссовки. На голову малышке повязали платок. Подписчиков удивило столь странное сочетание.

— Дмитрий, научите Настю одеваться. Ну она позорит вас, — написал один из комментаторов.

Очевидно, многие посчитали, что наряд для старшей дочери выбирала именно ростовчанка. Они возмутились, почему Анастасия так любит одежду в стиле ретро и головные платки. Однако подписчики «прошлись» и по самому Тарасову. Кто-то высмеял его носки, а кто-то и вовсе назвал футболиста «колхозником».

Сами же Тарасов и Костенко обычно не реагируют на критику. Несмотря на всеобщее возмущение, они и не думают отказываться от необычных образов. Более того, когда-то пара вообще собиралась создать собственную марку одежды.