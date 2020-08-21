В Ростове бывшую чиновницу осудят за приемку несуществующей дороги

В Ростовской области бывшей чиновнице грозит два года тюрьмы Фото: "КП" Архив

В донском регионе под суд пойдет бывшая сотрудница Дубровинского района за ущерб на 160 миллионов рублей.

В ходе следствия стало известно, что женщина приняла работы по строительству дороги и внесла за них оплату из районного бюджета. Но оказалось, что межпоселковая дорога существует только на бумаге.

- Работы по строительству автомобильной дороги не выполнены. Обвиняемая об этом знала, но подписала от имени заказчика акт о приемке выполненных работ, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Ростовской области.

В настоящее время материалы уголовного дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура уже утвердила обвинение. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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