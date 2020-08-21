В Ростове тараканы атаковали Северный микрорайон

Полчища тараканов атаковали Северный микрорайон. Фото: соцсети

В донской столице жители Северного микрорайона пожаловались на полчища тараканов.

Сотни тараканов заметили в одном из дворов на улице Комарова. О происходящем сообщил горожанин в одном из городских пабликов соцсети. На выложенной видеозаписи видно, что множество больших и маленьких тараканов снуют туда-сюда по стенам дома, ограде и асфальту.

- Жуть, что творится на Комарова, 17, тараканы заполонили двор, - написал автор поста.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев. Каждый посчитал своим долгом высказаться по этому поводу.

«Тараканы? Так сами виноваты, вон еда лежит в миске. Люди сами свиньи, разводят их», «Не может быть такой кошмар, как на видео, внезапным естественным образом — он годами должен расти и размножаться у всех на виду», «Не потому, что люди свиньи, а потому что дезинсекторы кушать хотят. Мисочки есть, раз кормят, их или не видно или убирают — на видео неизвестно сколько они стоят. Это распространенная практика подбросов в мусорки, подвалы, подъезды — потом объявленьица, потом заказы из „молчаливого ранее“ дома прут, денежки», - написали горожане.

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