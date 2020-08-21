Стоимость билетов на концерт Басты достигла 60 тысяч рублей

Самый дорогой билет на концерт Басты стоит 60 тысяч рублей Фото: "КП" Архив

В донской столице один из билетов на концерт рэпера Басты по стоимости достиг 60 тысяч рублей.

Напомним, что в ближайшие выходные состоится концерт ростовчанина Василия Вакуленко. Концерты начнутся 22-го и 23 августа на левом берегу Дона. Стоимость билетов варьируется от трёх и доходит до 60 тысяч рублей. В стоимость самого дорогого билета входит VIP паркинг, посадочное место за столом в отдельной зоне и отдельный вход. Стоит отметить, что по этому билету могут войти сразу шесть человек.

На воскресный концерт цена самого дорогого билета составит 30 тысяч рублей. Условия такие же, как и для обладателей пропусков на субботний концерт. Но в этот день Вакуленко будет выступать под именами Ноггано, N1NT3ND0 и GORILLA ZIPPO.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Баста порадовал поклонников новой песней.

Музыкант использовал стихи Иосифа Бродского.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!