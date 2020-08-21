На дорогах Ростова образовались заторы из-за перекрытия площади Карла Маркса

В Ростове перекрыли подъезды к площади Карла Маркса
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В донской столице из-за перекрытия подъездов к площади Карла Маркса образовались длинные заторы на дорогах.
О происходящем сообщили автомобилисты в одном из городских пабликов соцсети. Сегодня, 21 августа, днем из-за сообщения о минировании Пролетарского суда оказалась перекрыта площадь Карла Маркса.
- Дороги перекрыли сотрудники полиции. Это связано с поступлением сообщения о минировании районного суда Пролетарского района, - написал автор поста.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», автомобили на подъездах к площади ехали крайне медленно. Пользователи в комментариях написали, что полицейские стоят возле всех судов.
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Заторы сковали большинство центральных улиц.
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